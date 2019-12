Von T-Shirts über Hosen bis hin zu Socken und Schuhen - Da die Kinder nur mit den Sachen, die sie am Leib tragen, nach Deutschland kommen, benötigen sie für ihre Zeit im Friedensdorf natürlich Kleidung. Gut erhaltene oder neu gekaufte Kleidung kann in der Friedensdorf-Zentralstelle in Dinslaken abgegeben werden.

Foto: Jens Braune del Angel