12. Dezember

Seit vielen Jahren kann man in der Oberhausener Innenstadt und in Sterkrade in den Interläden des Friedensdorfes mit dem Kauf von Secondhand-Artikeln etwas Gutes tun. Neben dem gespendeten Kaffeeservice der Oma findet hier auch die antike Vase einen neuen Besitzer. In Friedas Welt in Schmachtendorf finden Kundinnen und Kunden außerdem ausgefallene Deko- und Geschenkartikel – sicherlich finden Sie dort auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben. Die Einnahmen aus den Interläden und aus Friedas Welt fließen natürlich direkt in die Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten.