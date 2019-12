Jedes Jahr werden im Friedensdorf Feste gefeiert. Dies sind nicht nur schöne Anlässe das Friedensdorf in Oberhausen zu besuchen, sondern auch für die Friedensdorfkinder tolle Ereignisse, bei denen sie viel Spaß haben. Im nächsten Jahr findet Peace im Pott am 21.06.2020, der Friedenslauf am 30.08.2020, das Dorffest am 12.09.2020 und der Adventbasar am 28.12.2020 statt.