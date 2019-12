23. Dezember

Wenn die Tasche gepackt ist und die Abschiedsparty gefeiert wurde, steht dann der große Flug in die Heimat an. Wenn die Kinder nach langer Zeit ihr Zuhause beim Landeanflug endlich wiedersehen, ist die Freude groß und viele fangen an zu applaudieren. Der großartigste Moment ist natürlich, wenn die Kinder ihre Eltern schließlich wieder in die Arme nehmen können. In diesem Jahr sind 275 Kinder nach ihrer Behandlung durch das Friedensdorf wieder nach Hause geflogen.

Foto: Kerstin Bögeholz