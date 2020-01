Strahlende Kinderaugen im Friedensdorf

Nach dem Essen veranstalteten die Kinder einen Fackelzug für den Frieden. Bunte, selbstgebastelte Laternen erleuchteten die Rua Hiroshima, die schon durch ihren Namen ein Mahnmal für den Frieden ist. Der Straßenname erinnert an die grausamen Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki und ruft so ständig ins Gedächtnis, wie die Auswirkungen von Krieg aussehen. Was es bedeutet, in Kriegs- oder Krisengebieten aufzuwachsen, wissen die Kinder des Friedensdorfes nur zu gut. In der Oberhausener Heimeinrichtung lernen sie wie es ist, friedlich zusammenzuleben. „Dass gerade diese Kinder, die unschuldige Opfer von Krieg und Gewalt auf dieser Welt sind, ein Zeichen für den Frieden setzen, rührt uns alle zutiefst. Wir haben die Hoffnung, dass sie dieses Gefühl mit in ihre Heimat tragen und dort ihre Erfahrungen weitergeben. Gleichzeitig sollte es uns auch an die Verantwortung erinnern, die wir alle tragen, um den Frieden hier in Deutschland zu bewahren“, betont Friedensdorf-Leiter Kevin Dahlbruch.

Zum Abschluss des Abends wurden endlich die Geschenke ausgepackt. Ausgelassen rissen die kleinen Patienten ihre bunt verpackten Pakete auf, in denen sich tolles neues Spielzeug versteckte. Auch die kleinsten Bewohner des Friedensdorfes waren für den Rest des Abends in ihre neuen Spielsachen vertieft. Schließlich bringen Geschenke Kinderaugen aus allen Teilen der Welt zum Strahlen.