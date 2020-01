Landrat-Lucas-Gymnasium Opladen mit großer Sachspende für das Friedensdorf

Am 08. Januar war es wieder einmal so weit. Wie seit Jahren üblich besuchte Wolfgang Mertens vom Friedensdorf das Opladener Landrat-Lucas-Gymnasium mit einem großen Lieferwagen. Erwartet wurde er von Schülerinnen und Schülern der SV und zahlreichen Lehrern. Deren Aufgabe war es an dem Abend, die in der Schule gelagerten Sachspenden in das Auto zu packen. Und das war eine Herkulesaufgabe, denn der Schulkeller war randvoll mit gut erhaltener Bekleidung und Spielzeug. Der Lieferwagen sah am Ende der Schlepperei dann genauso aus wie der Keller. Randvoll! Tolle Sammelaktion der Schule, die in diesem Jahr im September erneut einen Sponsored Walk durchführen wird, dessen Erlös zur Hälfte ans Friedensdorf gehen wird. Danke an die Mädchen, Jungen, Frauen und Männer des LLG!