Neujahrskonzert zugunsten des Friedensdorfes

Das Friedensdorf hilft. Immer wieder. Seit 1967. Bis zu 1000 Kriegskinder kommen jedes Jahr in deutsche Kliniken. Wie dieser kleine Afghane im August. Das DRK aus Solingen holte ihn am Airport ab, in der St.Lukas Klinik in Solingen-Ohligs und im Partnerkrankenhaus in Opladen wurde er mehrfach operiert und dennoch ist sein Weg noch nicht zuende. Sayed wird im Frühjahr noch einmal und noch einmal operiert. Seine komplizierte Knochenentzündung, die fast seine ganze Hüfte befallen hat, heilt nur ganz, ganz langsam. Sayeds Leben an Krücken muss ein Ende haben. Auch für den 11-Jährigen spielen die Mitglieder des Orchestervereins Solingen 1910 e.V. am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Dorper Kirche in Solingen. Zehn Beiträge von Walzer bis Polka werden zu hören sein, Höhepunkt ist der Auftritt des bekannten Geigers Maurice Maurer. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Text und Foto: Uli Preuss