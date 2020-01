Unser Einsatzteam berichtet aus Afghanistan

Kabul, 12.01.2020

Medizinische Versorgung in Afghanistan katastrophal

Hallo Deutschland,

seit 5 Tagen sind wir in Kabul, unter strahlend blauem Himmel glitzert der Schnee in der Sonne - eigentlich richtig idyllisch hier, wären da nicht die über 300 z.T schwerverletzten und erkrankten Kinder, die uns in den letzten Tagen vorgestellt wurden.

Ein Vater war mit seinem Sohn aus der Provinz Oruzghan mit dem Auto nach Kabul unterwegs, um ihn zum Roten Halbmond, der afghanischen Partnerorganisation von Friedensdorf International zu bringen. Eine beschwerliche Reise, für die fast 400 km brauchte er 18 Tage, denn die ohnehin schlechten Straßen waren entweder wegen der Schneemassen oder aufgrund der Kampfhandlungen zwischen Regierungstruppen und Taliban nicht täglich passierbar. So musste die Familie immer wieder in Dörfern übernachten und hoffen, dass sie die Reise am nächsten Tag fortsetzen können. Doch sie sind in Kabul angekommen, der Junge hat eine schwere Knochenentzündung und wir werden ihn mit nach Deutschland nehmen.