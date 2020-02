Neubau des Rehazentrums mit operativem Eingriffsraum schreitet weiter voran

Im Friedensdorf entsteht derzeit ein neues Rehabilitationszentrum mit einem ambulanten operativen Eingriffsraum. Ende 2020 sollen dort ambulante Eingriffe, insbesondere handchirurgische und kleinere orthopädische Operationen, durchgeführt werden. Dazu gehört beispielsweise die Entfernung von Fixateuren, Metallplatten oder -schrauben.

Friedensdorf-Mitarbeiter Thomas Jacobs und Thomas Killmann berichten im Interview über das Bauprojekt:

Was bedeutet der Neubau für die medizinische Einzelfallhilfe?

Wir spüren bereits die starke Veränderung der Kliniklandschaft in Deutschland. Leider gibt es immer weniger Krankenhäuser, die sich bereit erklären den Friedensdorf-Kindern eine kostenlose medizinische Behandlung zu ermöglichen. Zu den Gründen für diese Problematik in den Kliniken gehören ein erhöhter Kostendruck, Zusammenschlüsse und Spezialisierungen von Krankenhäusern, Personalmangel und verschärfte Hygienebestimmungen. Wir reagieren mit dem Bau also auf die veränderten Rahmenbedingungen der Einzelfallhilfe. Es soll eine neue Kooperation mit den Krankenhäusern ermöglicht werden, bei der die Kliniken entlastet, aber nicht ersetzt werden können.

Was ist bisher passiert?

Das Bauprojekt startete im Sommer 2018 mit der Verlagerung aus dem Altgebäude und der Erneuerung der Heizzentrale im Friedensdorf.