Rückblick auf das Jahr 2019

Ehrenamtliche Mitarbeit:

Die ehrenamtliche Unterstützung durch freiwillige Helfer ist für das Friedensdorf als nahezu ausschließlich spendenfinanzierte Organisation von elementarer Bedeutung. In den verschiedensten Arbeitsbereichen unterstützen uns engagierte Ehrenamtliche – beispielsweise in der Heimeinrichtung, beim Fahrdienst, in der Krankenhausbetreuung, in der Küche, bei Veranstaltungen oder in den Friedensdorf-Interläden. Einige ehrenamtliche Helfer sind im Jahresverlauf kontinuierlich aktiv, andere wiederum sporadisch zu bestimmten Veranstaltungen oder in Notfällen. Wiederum andere müssen aus privaten oder beruflichen Gründen für mehrere Monate oder gar Jahre aussetzen und kehren später in dasselbe oder ein anderes Tätigkeitsfeld zurück. Bundesweit sind jedoch ständig zwischen 200 und 300 Ehrenamtliche in Freundeskreisen oder auch als Einzelpersonen für das Friedensdorf aktiv. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter haben die vorgeschriebene Schulung durchlaufen, die auch 2019 auf großes Interesse stieß. 165 Interessenten haben 2019 das Einführungsseminar besucht, das als Grundvoraussetzung für ein Ehrenamt im Friedensdorf gilt.

Projektarbeit:

Die Projektarbeit ist neben der medizinischen Einzelfallhilfe ein zweiter wichtiger Arbeitsbereich des Friedensdorfes.

In Kambodscha konnten inzwischen 36 Basisgesundheitsstationen fertig gestellt werden, weitere befinden sich in Planung und Bau, denn nach wie vor ist die medizinische Grundversorgung in den entlegenen Provinzen schlecht. Die Stationen garantieren daher dort einem Großteil der Menschen und vor allem den Kindern eine medizinische Grundversorgung und Beratung, die sonst angesichts der schwierigen Infrastruktur kaum erreichbar ist.