US-Präsident Trump erlaubt den Einsatz von Landminen

Mit Erschrecken nehmen wir wahr, dass US-Präsident Donald Trump den Einsatz von Landminen für das amerikanische Militär, nach der Einschränkung Obamas 2014, wieder erlaubt hat. Dies ist ein großer Schritt in die falsche Richtung – Über 160 Staaten haben mit der Ottawa-Konvention vor mehr als 20 Jahren diese grausamen Waffen verboten. Es sollen "intelligente" Landminen eingesetzt werden, die sich nach 30 Tagen selbst zerstören. Gebiete oder Stützpunkte dürfen jedoch dauerhaft mit Minen geschützt werden, die nach Bedarf aus der Ferne scharf gestellt werden können.

Landminen sind eine Massenvernichtungswaffe in Zeitlupe. Sie sind günstig, schnell zu verbreiten und richten noch Jahrzehnte nach Ende eines Krieges schwere Schäden an. Eine Mine reagiert auf einen Schritt, ist nahezu unsichtbar und wird mit dem Ziel zu töten abgelegt – dabei kann sie nicht zwischen den schweren Stiefeln eines Soldaten oder den zarten Sandalen eines Kindes unterscheiden. Die meisten Landminen-Opfer sind Zivilisten.

Auch die Arbeit des Friedensdorfes kommt mit dem Thema immer wieder schmerzlich in Berührung – sei es in der Vergangenheit oder der Gegenwart:

In der Zeit des bis 2002 anhaltenden Bürgerkrieges in Angola wurden unzählige Landminen deponiert. Während viele von ihnen bereits während der Zeit des Krieges unzählige Menschen töteten, rissen viele erst Jahre später unschuldige Menschen in den Tod oder verletzten sie stark. Auch wenn die Situation diesbezüglich in Angola heute nicht mehr so prekär ist, wie noch vor 20 Jahren, so wird das süd-west-afrikanische Land noch lange mit den Folgen der Landminen belastet werden.

Auch durch das langjährige Einsatzgebiet Afghanistan ist das Friedensdorf bereits oft mit den Folgen von Landminen konfrontiert worden. Eine statistische Erhebung aus 2018 belegt, dass diese Konfrontationen weiter anhalten werden: Allein im Jahr 2018 wurden über 2.200 Tote durch die perfiden Kriegswaffen registriert, wodurch Afghanistan zu denjenigen Ländern zählt, die am meisten von Landminen betroffen sind.

Das Militär der USA ist aktuell in Afghanistan aktiv. Wir befürchten, dass sich nun die Zahl der Verletzten und Toten durch Minen erhöht und somit auch mehr Kinder und Familien betroffen sein werden. Mit der Ottawa-Konvention wurde bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht, um weltweit Menschen vor den grauenhaften Waffen zu schützen. Der große Schritt zurück, den US-Präsident Trump einleitet, bringt uns alle dem Krieg wieder ein Stück näher und entfernt uns vom friedlichen Miteinander!