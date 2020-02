Hilfe, die bleibt

Warum ist ein Testament wichtig?

Mit einem Testament wird dafür gesorgt, dass der persönliche Wille auch nach dem Tod respektiert wird. So kann selbst entschieden werden, wie der Nachlass verwendet wird und wer (was) erbt. Liegt kein Testament vor, regelt zunächst die gesetzliche Erbfolge die Aufteilung des Nachlasses. Wenn man verheiratet ist und Kinder hat, gelten diese als Erben erster Ordnung. Die eigenen Eltern, Geschwister und deren Kinder, gelten als Erben zweiter Ordnung. Schließlich gibt es noch die Erben dritter Ordnung: die eigenen Großeltern und deren Nachkommen, also Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Ohne Testament und ohne Ehepartner oder leibliche Verwandte, erbt der Staat alles. Tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft, kann es darüber hinaus sein, dass geliebte Menschen leer ausgehen – beispielsweise der nichteheliche Lebenspartner oder Stiefkinder. Dies alles können Sie im Rahmen eines Testamentes in Ihrem eigenen Sinne regeln.

Kann man bestimmen, wofür der Nachlass eingesetzt wird?

Wenn das Friedensdorf den Nachlass flexibel einsetzen darf, können wir die Spende dort einsetzen, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Sollten Sie einen Herzenswunsch haben, kann der Nachlass auch zweckgebunden eingesetzt werden – beispielsweise für eine Basisgesundheitsstation in Kambodscha oder die Medikamentenversorgung der Kinder. Da eine Testamentsspende nicht zeitnah ausgegeben werden muss, unterstützt diese unsere Unabhängigkeit.

Wie erfährt Friedensdorf International von meinem letzten Willen?

Der letzte Wille sollte im Testament festgehalten werden. Vorher sollte man sich Rat von einem Rechtsanwalt für Erbrecht, einem Notar oder einem Steuerberater einholen. Ein eigenhändiges Testament muss handschriftlich und mit vollem Namen sowie Angaben zu Ort und Datum der Erstellung verfasst werden. Ein Computerausdruck, Video- oder Tonbandaufnahmen sind nicht rechtsgültig. Ein notarielles Testament wird von einem Notar aufgesetzt.