Yoga für den guten Zweck

Jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr bietet deinyoga Oberhausen das Spenden-Stündchen an. Der 60-minütige Yoga-Kurs funktioniert auf Spendenbasis und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an gut Geübte. Die Einnahmen des Spenden-Stündchens kommen bis zum Sommer 2020 den Friedensdorf-Kindern zugute. In rund drei Monaten sind dabei schon 550 Euro zusammengekommen.

Wo: deinyoga Oberhausen, Martin-Luther-Str. 8, 46047 Oberhausen

Wann: jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr