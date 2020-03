Friedensdorf setzt auf Schutz

Seit 1967 hilft Friedensdorf International verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten mit einer medizinischen Behandlung in Deutschland. Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Kinderhilfsorganisation und stellt diese in vielen Bereichen vor große Herausforderungen. Um das Risiko einer Infektion der Friedensdorf-Kinder sowie Mitarbeiter zu minimieren, sollen Besuche in der Oberhausener Heim- und Pflegeeinrichtung bis auf weiteres nicht mehr stattfinden. Auch bei den Kindern setzt das Friedensdorf verstärkt auf Hygieneerziehung. Sie lernen, wie wichtig richtiges Händewaschen sowie desinfizieren ist und dass so Infektionskrankheiten vorgebeugt werden kann.

Auch die Dienstreisen nach Usbekistan und Kirgistan mussten aufgrund verschärfter Einreisebestimmungen abgesagt werden. Dort sollten neue Kinder, die eine dringende medizinische Behandlung benötigen, für den kommenden Afghanistan-Zentralasien-Hilfseinsatz ausgesucht werden. Sollte sich die aktuelle weltweite Situation weiter verschärfen, befürchtet Friedensdorf International eine Gefährdung des Angola-Hilfseinsatzes im Mai. Schon jetzt beobachtet das Friedensdorf mit großer Sorge einen Spendenrückgang aufgrund der Pandemie, der die dringende Hilfe bei anhaltender Krise gefährden kann.

Foto: Jakob Studnar