Corona-Krise hat starke Auswirkungen auf das Friedensdorf

Das Friedensdorf ist von der Corona-Krise stark betroffen. Das betrifft die inhaltliche Arbeit mit den Kindern, die Projektarbeit und die friedenspädagogische Arbeit. Das Friedensdorf Bildungswerk erzielt keinerlei Einnahmen mehr, weil alle Angebote der Familien- und Erwachsenenbildung sowie die Seminare in der Begegnungsstätte im Friedensdorf aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres nicht stattfinden können. Auch die zwei Friedensdorf-Interläden sowie Friedas Welt mussten vorerst geschlossen werden.

Wir befürchten, dass finanzielle Einbußen möglicherweise im Verlauf des Jahres noch stärker werden. Niemand weiß, wie lange diese Krise anhalten wird. Das wissen viele Menschen und reagieren. Von vielen Spenderinnen und Spendern gibt es deutliche Signale, die Hoffnung machen. Die deutschen Lions spenden aktuell bundesweit und die Solidarität mit dem Friedensdorf ist sehr groß. Dieser Solidarität haben sich auch viele andere Serviceclubs, Privatpersonen oder Unternehmen angeschlossen.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, denen die Arbeit des Friedensdorfes am Herzen liegt! Bleiben Sie gesund!

Foto: Canon Deutschland GmbH