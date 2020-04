Ostergrüße aus dem Friedensdorf

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,

obwohl es ein Fest christlichen Ursprungs ist, hat Ostern im Friedensdorf in Anbetracht der vielfältigen Kulturen und Religionen unserer Schützlinge keinen religiösen Charakter. Vielmehr ist es ist für uns ein Frühlingsfest und wird von den Kindern und MitarbeiterInnen auch als solches gefeiert.

Am kommenden Wochenende stehen daher u.a. eine Schnitzeljagd durchs Dorf, ein Filmabend und ganz besonders leckere Mahlzeiten auf dem Programm. Eine abwechslungsreiche Zeit also für unsere Kinder, die weiterhin guter Dinge und mit der so bewundernswerten Lebensfreude die sonnigen Tage genießen.

Wir wollen uns dieser Lebensfreude und guten Laune der Kinder anschließen, wünschen Ihnen - wie auch immer Sie die Feiertage verbringen - alles Gute und senden

herzliche Grüße aus dem

FRIEDENSDORF

INTERNATIONAL

Birgit Stifter & Kevin Dahlbruch

-Leitung-