Online Shoppen und dabei Gutes tun

Der kleine Laden „Friedas Welt“ im Herzen Schmachtendorfs gehört seit 2017 zum Oberhausener Stadtteil einfach dazu. Hier erhalten Kunden tolle Geschenkideen wie Öle und Liköre, aber auch bei den vielfältigen Dekoartikeln ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ab sofort gibt es eine große Auswahl an Artikeln auch online zu erwerben. Ob Möbelstücke, Gartendekoration oder liebevoll gestaltete Geschenksets – Stöbern lohnt sich, denn man tut dabei ganz nebenbei noch etwas Gutes. Alle Erlöse des Ladens fließen in die Arbeit des Friedensdorfes und helfen somit kranken und verletzten Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten.

Wer also seine Liebsten mit einem Geschenk in diesen schwierigen Zeiten eine kleine Freude machen will oder einfach Lust auf etwas Neues hat, sollte mal online vorbeischauen: www.friedas-welt-oberhausen.de