Infos zu den Friedensdorf-Läden und der Sachspendenannahme in Dinslaken

Die Friedensdorf-Läden öffnen nun langsam wieder ihre Pforten. Ab Montag, dem 20.04., können Kunden in Friedas Welt im Oberhausener Stadtteil Schmachtendorf wieder vielfältige Dekoartikel und individuelle Geschenkideen erwerben. Der Interladen in Alt-Oberhausen wird ab dem 27.04. wieder geöffnet sein. Natürlich werden in beiden Geschäften die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, um Mitarbeiter sowie Kunden zu schützen. Der Interladen in Sterkrade bleibt zunächst bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Grund für diese Maßnahmen ist, dass die ehrenamtlichen Helfer, die weitestgehend zur Risikogruppe gehören, geschützt werden sollen.

Außerdem werden in allen Läden bis auf weiteres keine Sachspenden angenommen, um direkten Kontakt zu vermeiden. Sachspenden können weiterhin in der Friedensdorf-Zentralstelle in Dinslaken (Lanterstr. 21) montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr abgegeben werden.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen Spendenden, der unseren nötigen Vorgaben in den letzten Wochen gefolgt sind und sich an die angepassten Abgabezeiten nicht nur gehalten, sondern uns auch gut verwertbare Sachspenden gebracht haben. Eine genaue Liste mit Dingen, die wir benötigen, finden Sie hier. Sollten Sie andere Gegenstände haben, bitten wir um einen kurzen Anruf unter 02064 - 49740.

Die Öffnungszeiten werden womöglich in der kommenden Zeit noch angepasst und sind erstmal wie folgt:

Friedas Welt

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10:00-13:00 Uhr, 14:30-18:00 Uhr

Mittwoch: 10:00-13:00 Uhr

Samstag: 10:00-14:00 Uhr

Interladen Alt-Oberhausen

Montag-Freitag: 10:00-18:00 Uhr

Samstag 10:00-14:00 Uhr