Bis auf weiteres müssen Veranstaltungen im Friedensdorf ausfallen

Bis auf weiteres können keine Veranstaltungen im Friedensdorf stattfinden. Darunter fällt das Familienfest Peace im Pott, der Friedenslauf im August und auch die alljährliche Mitgliederversammlung, die eigentlich turnusmäßig im Mai stattfinden sollte. Die Mitgliederversammlung wird - sofern es keine behördliche Einschränkung geben sollte - im September nachgeholt.

Bunte Stände, Besucher und Kinderlachen erfüllen jährlich das Friedensdorf zum Familienfest Peace im Pott. Leider kann dies am 21.Juni aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. „Für die Friedensdorf-Kinder sind unsere Feste immer etwas ganz Besonderes. Jedoch gilt es aktuell sowohl die Kinder, als auch die Besucher und ehrenamtlichen Helfer zu schützen und daher kann Peace im Pott in diesem Jahr leider nicht stattfinden“, so Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter. Für das Friedensdorf bedeutet ein Ausfall der Feste, dass viele Spenden ausbleiben werden.

Auch die parallele Veranstaltung im Strandhaus Ahr, welche vom 20. bis 21. Juni stattfinden sollte, wird in den Herbst verlegt. Bislang ist noch unklar, inwiefern auch das traditionelle Dorffest im September betroffen sein wird.