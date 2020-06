Sterkrader Interladen öffnet wieder

Ab dem 8. Juni können Kunden dort wieder einkaufen und damit das Friedensdorf unterstützen. Natürlich werden im Geschäft entsprechende Maßnahmen getroffen, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Interladen auf der Steinbrinkstraße 207 geschlossen.

Bis auf weiteres werden dort aus logistischen Gründen – wie im Interladen in Alt-Oberhausen und Friedas Welt – keine Sachspenden angenommen. Sachspenden können weiterhin in der Friedensdorf-Zentralstelle in Dinslaken (Lanterstr. 21) montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 14 Uhr abgegeben werden. Eine genaue Liste mit Dingen, die wir benötigen, finden Sie hier. Sollten Sie andere Gegenstände haben, bitten wir um einen kurzen Anruf unter 02064 - 49740. An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf aufmerksam machen, dass wir um gut erhaltene und brauchbare Sachspenden bitten. In letzter Zeit haben wir vermehrt unbrauchbare Spenden und sogar Müll erhalten, den wir kostenpflichtig entsorgen müssen.

Die Öffnungszeiten des Sterkrader Interladens sind erstmal wie folgt:

Montag-Freitag: 10:00-18:00 Uhr

Samstag 10:00-14:00 Uhr