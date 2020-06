Einige von uns hat die Angst vor Ansteckung fast gelähmt. Viele sind sprachlos und vielleicht auch ein wenig unsicher angesichts der Wucht der weltweiten Auswirkungen dieser Krankheit. Wir alle wissen nicht, was in den kommenden Monaten geschieht – medizinisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Deshalb müssen wir zusammen vorangehen! Lähmende Hoffnungslosigkeit und scheinbare Alternativlosigkeit lassen sich gemeinsam am besten in den Griff bekommen – das beweisen die Freunde und Förderer des Friedensdorf International seit über 53 Jahren.

Die Hilfsanstrengungen für kranke und verletzte Kinder in Kriegs- und Krisengebieten darf der Corona-Virus nicht stoppen: Machen Sie mit bei der Aktion „50 Tage in Bewegung“! Am Tag des kalendarischen Sommeranfangs geht’s los. Zählen Sie ab dem 20. Juni bis zum 8. August Ihre Schritte, Ihre Fahrrad-Kilometer, Ihre Jogging-Meilen. Bleiben Sie in Bewegung – so oft Sie wollen, 50 Tage lang. Legen Sie Strecken im Namen des Friedensdorf International zurück. Aktivieren Sie Sponsoren für diese Entfernungen. Eine Sponsorenliste finden Sie hier. Sammeln und spenden Sie so gemeinsam mit dem Stichwort „50 Tage Power“ für Kinder, die allen Grund zur Hoffnungslosigkeit hätten, die aber dennoch nicht aufgeben – weil sie an die Kraft der Menschlichkeit glauben.

50 Tage Power: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Oma und Opa. Die einen gehen oder laufen, die anderen rollern, biken, skaten oder liefern einfach mentale Unterstützung. Egal ob in Deutschland, Japan oder in anderen Ländern. Alle zusammen sorgen wir dafür, dass die dringend notwendigen Spenden für Friedensdorf International nicht abreißen in dieser Zeit. Schicken Sie uns an offen@friedensdorf.de Ihren Kilometerstand sowie Fotos oder Videos, wenn Sie für das Friedensdorf aktiv sind. Gerne können Sie uns auch auf Facebook und Instagram markieren. Zeigen Sie uns mit dem Hashtag #50TagePower, dass Sie Teil dieser Bewegung sind!

Auch wenn Hilfsflüge in unsere Partnerländer derzeit nicht möglich sind, läuft das Engagement von Friedensdorf International in den Krisen- und Projektgebieten weiter. Rund 170 Kinder werden zudem derzeit in Deutschland durch das Friedensdorf betreut, die meisten von ihnen in der Oberhausener Heimeinrichtung. Aus den üblichen 6 Monaten durchschnittlicher Aufenthalt wird nun wohl mindestens 1 Jahr, wenn nicht sogar noch mehr. Geben wir ihnen auch langfristig Sicherheit und Hoffnung. Friedensdorf International bekommt keinerlei staatliche Zuschüsse. Die Arbeit wird zu 100 Prozent aus Spenden finanziert und basiert zu einem großen Teil auf ehrenamtlicher Arbeit sowie kostenfreier Unterstützung von Kliniken im gesamten Bundesgebiet. Friedensdorf International braucht auch Ihr Engagement und Ihre Hilfe – gerade jetzt. Schon 5 Euro helfen dabei, kranken und verletzten Kindern eine bessere Lebensperspektive zu schenken.

#50TagePower auf der ganzen Welt: Machen Sie mit!