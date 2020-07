Uli Preuss wird neuer Friedensdorf-Botschafter

Der Solinger Journalist Uli Preuss engagiert sich bereits jahrzehntelang für die Kinder des Friedensdorfes und wurde nun zum Botschafter ernannt. Ende der 80er Jahre besuchte der leidenschaftliche Fotograf mit Wurzeln in Essen für eine Reportage zum ersten Mal mit seiner Frau das Friedensdorf in Oberhausen. Mittlerweile ist der 64-jährige im Ruhestand, aber für die Kinder des Friedensdorfes setzt er sich weiterhin tatkräftig ein. Er selbst sagt überzeugt: „Wer einmal das Dorf betreten hat, wendet sich ab oder kommt von dieser sinnvollen Arbeit nicht mehr los.“

Im Jahr 2001 begleitete er zum ersten Mal einen Hilfseinsatz in Afghanistan. Fortan begleitete er das Team des Friedensdorfes vereinzelt in Länder wie Kambodscha, Angola oder Gaza. Nach dem Tsunami im Dezember 2004 reiste er mit dem Friedensdorf nach Sri Lanka. Mit Hilfe von Lesern des Solinger Tageblattes entstand daraufhin die Spendenaktion „Solingen hilft Sri Lanka“, bei der rund 300.000 Euro gesammelt wurden – ein Teil davon ging an das Friedensdorf. Uli Preuss hat ein Auge für die besonderen Situationen und ein Gespür dafür, die Lebenswirklichkeit der Kinder darzustellen. Kriege und Krisen bekommen somit ein Gesicht.

Seine Bilder von den weltweiten Friedensdorf Hilfseinsätzen hat Uli Preuss zu der Ausstellung „Am Rande der Schöpfung“ zusammengetragen. 10 Jahre lang reiste er damit durch Deutschland und sogar bis nach Japan. Stets mit der Mission, das Friedensdorf bekannter zu machen, Spenden zu sammeln und auf das Unrecht in der Welt offen hinzuweisen.