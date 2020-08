Babygirlande für den guten Zweck

Klein aber fein, das neue Wesen in den ersten 12 Monaten fotografisch begleiten mit der Baby-Fotogirlande. Sie eignet sich super als Geschenk für Opa, Oma, Onkel, Tante oder frischgebackene Eltern. Ganz nebenbei unterstützen Sie auch die Arbeit von Friedensdorf International. Erhältlich - solange der Vorrat reicht - in der Schulstraße 21 in 80634 München/Neuhausen.

Mit 2,50 Euro können Sie sich und den Kindern des Friedensdorfes eine Freude machen.

Wir bedanken uns bei dem Designer und Künstler Jürgen Katzenberger für diese tolle Spendenaktion!