Corona und die Bereiche des Friedensdorfes

Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter: „Bei der Projektarbeit kam es durch Hygiene-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen größtenteils zum Stillstand. Zwischendurch musste der Bau von Basisgesundheitsstationen pausieren und Sozialprojekte geschlossen bleiben. In unseren Projektländern trifft die Corona-Pandemie die Ärmsten am schlimmsten. Ein akutes Problem ist der Hunger. Aufgrund der Einschränkungen können viele Menschen nicht arbeiten oder haben ihren Arbeitsplatz verloren und können ihre Familien nicht mehr ernähren. In Kambodscha haben wir daher schnell mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln geholfen. Auch in Tadschikistan konnten wir bedürftige Familien mit Lebensmitteln versorgen. Dort sind die Preise in der Corona-Krise so gestiegen, dass sich die Menschen kaum etwas zu Essen leisten können. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Projektarbeit ist und dass diese unbedingt gestärkt und fortgeführt werden muss.“