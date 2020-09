Die Zahnräder im modernen Kriegsgeschehen

Lange Zeit dachte man an Schlachten, wie sie zu Zeiten des 30-Jährigen Krieges noch gekämpft wurden: Ritter schwingen ihre Schwerter auf einem Schlachtfeld. Heute kennen wir diese Bilder nur noch aus Geschichtsfilmen oder Fantasy-Romanen. Die Technik hat sich weiterentwickelt – allen voran die Waffen. Wenn wir heute an Krieg denken, kommen uns Bilder aus den Nachrichten in den Kopf: Explosionen, Panzer und drumherum zertrümmerte Straßen. Innenstädte und Wohngegenden werden zum Schlachtfeld. Schwert und Schild werden durch automatische Maschinengewehre, Raketenwerfer und Kampfdrohnen ersetzt. Und der Ritter? Der heutige Soldat schwingt schon lange kein Schwert mehr. In der Regel betätigt er den Abzug einer Waffe. Oder er sitzt weit entfernt in einem Sessel und betätigt schlicht einen roten Knopf.

In der globalisierten Welt sind unendlich lange Ketten der Abhängigkeit entstanden, die sich über Ländergrenzen und sogar Kontinente erstrecken. Eine Waffe, die von einem Soldaten betätigt wird, wird in mehreren Fabriken in Industriestaaten hergestellt. Die Arbeitenden, die die Maschine zur Herstellung der Waffe bedienen, benötigen das Geld, um ihre Familien zu ernähren. Finanziert wird diese Industrie unter anderem von Banken, bei denen die meisten von uns ein Girokonto haben.