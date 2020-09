Backen für den guten Zweck

Pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar backten die Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung "GeKita" wieder fleißig, um den Erlös der Aktion für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu spenden. Rund 70 Kitas waren mit vollem Herzen dabei und trotz der sich damals schon anbahnenden Corona-Krise war die Spendenaktion wieder ein voller Erfolg. Am 19. August wurde dem Friedensdorf wieder eine fantastische Summe von 14.775 Euro überreicht. In diesem Jahr leider nicht auf dem alljährlichen GeKita-Fest, aber in einem ebenso herzlichen Ambiente. Bereits zum sechsten Mal konnte das Friedensdorf sich über diese tolle Unterstützung freuen.

Wir bedanken uns bei allen großen und kleinen Bäckern, bei den großzügigen Waffel-Käufern und bei allen Organisatoren für die schöne Aktion!