Mitgliederversammlung 2020

Am Sonntag, den 13. September 2020 versammelten sich unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen Mitglieder der Aktion Friedensdorf e. V. in der Dinslakener Zentralstelle. Aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie musste die Versammlung von Ende Mai auf Mitte September verschoben werden. In diesem Jahr prägten die Versammlung der Rückblick auf das Vereinsjahr und die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Hilfe des Friedensdorfes.

Nach den Wahlen durch die Mitglieder wurden der stellvertretende Vorsitzende Stefan Hennig und Schriftführerin Annegret Hübbers wiedergewählt.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt das Friedensdorf mit einem Verlust in Höhe von rund 153.000 Euro. Im Vorjahr 2018 förderten 27.653 Einzahlungen die Arbeit des Friedensdorfes, im Haushaltsjahr 2019 waren es 27.631 Einzahlungen. Die Position der Spenden war demnach stabil, wodurch auch das zurückliegende Jahr 2019 als stabil bewertet werden kann.

Zu den Arbeitsbereichen des Friedensdorfes gehören weiterhin die medizinische Einzelfallhilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten, die weltweite Projektarbeit für eine Verbesserung der medizinischen Infrastruktur in den Heimatländern sowie die friedenspädagogische Arbeit des Bildungswerkes in Deutschland.