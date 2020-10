Golfen für den guten Zweck

18 Jahre lang war es IHR Golfturnier. Brigitte (Biggi) und Vinayak (Bapu) Chaudhari, der Mitglied in Lions Club Langenfeld ist, haben viele Jahre unendliche Mühen und Arbeit in das alljährliche Benefiz Golfturnier, immer zugunsten des Friedensdorfes, immer auch auf dem Golfplatz Leverkusen, investiert. Insgesamt kamen dabei mehr als 180.000 Euro an Spenden zusammen. Wegen der Corona Pandemie wäre das Golfturnier in diesem Jahr beinahe geplatzt. Doch dann bekamen die Chaudharis Hilfe und starke Partnerinnen. Die Lions Damen vom zweiten Langenfelder Club "Langenfeld Lady Lions" waren zur Stelle und am 26. September 2020 hat es dann doch noch geklappt. Unter Berücksichtigung der Corona Regeln, die das Ganze natürlich nicht einfach machten, gab es das 19. Golfturnier zu Gunsten des Friedensdorfes auf der schönen Anlage des Golfclubs Leverkusen. Den Club Verantwortlichen dankt das Friedensdorf heute genauso wie Biggi, Bapu und den beiden Langenfelder Lions Clubs. Die traditionelle abendliche Siegerehrung und ein gemeinsames Abendessen, bei dem die Arbeit des Friedensdorfes von Wolfgang Mertens immer auch vorgestellt wurde, musste in der gewohnten Form zwar ausfallen, trotzdem saßen Golferinnen und Golfer, Lions und Nicht-Lions im Außenbereich des Golfclub Restaurants in gebotenem Abstand beisammen. Der Präsident des Lions Clubs Langenfeld, Peter Stepke und die Präsidentin des Langenfeld Lady Lions Clubs, Andrea Meermann hielten kurze und prägnante Ansprachen. Wolfgang Mertens vom Friedensdorf und Bapu Chaudhari hatten dann zudem die Möglichkeit, einige Sätze an die Anwesenden zu richten. Corona bestimmt zwar alles, aber viele lassen sich nicht unterkriegen. Danke an die Freundinnen und Freunde in Langenfeld.

Foto: Andrea Meermann links, Vinayak und Brigitte Chaudhari 3. und 4.v.l., Peter Stepke 5.v.l. Fahne haltend, Wolfgang Mertens 5.v.r. mit Vertreterinnen der "Langenfeld Lady Lions" und Felix Fehlau 6.v.l. vom LC Langenfeld