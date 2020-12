Friedenskalender 2020

In diesem Jahr möchten wir Sie mit unserem Friedenskalender bis zum 30. Dezember jeden Tag mit einer neuen Videobotschaft überraschen. Denn am 30. Dezember feiern die Friedensdorf-Kinder ihr traditionelles Friedensfest. In diesem Jahr stellt die andauernde Corona-Pandemie unsere Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten vor viele Herausforderungen. In den Videos berichten Unterstützer, ehrenamtliche Helfer, Projektpartner und viele weitere Friedensdorf-Freunde, wie es ihnen seit Beginn der Corona-Pandemie ergangen ist. Mit einem Klick auf diesen Link kommen Sie zu unserem Kalender.

Die Friedensdorf-Leitung Birgit Stifter und Kevin Dahlbruch wünscht Ihnen viel Spaß mit unserem Friedenskalender und eine friedvolle Weihnachtszeit.