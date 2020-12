Sachspendenabgabe in der Zentralstelle vom 21.12.20 – 10.01.21 nicht möglich

In der Zeit vom 21. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 ist eine Abgabe von Sachspenden in der Friedensdorf Zentralstelle auf der Lanterstraße 21 in Dinslaken leider nicht möglich.

So lange die Läden geöffnet bleiben dürfen, ist jedoch eine Sachspendenannahme in den Friedensdorf-Interläden zu folgenden Zeiten möglich:

Interladen Oberhausen, Lothringer Straße 21: mittwochs und samstags von 8 bis 10 Uhr (vor den regulären Öffnungszeiten)

Interladen Sterkrade, Steinbrinkstraße 207: dienstags und donnerstags von 8 bis 10 Uhr (vor den regulären Öffnungszeiten)