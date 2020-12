Schöne Überraschung zur Weihnachtszeit

„Mitarbeitende in Kindergärten, Pflegeheimen oder auch bei euch im Friedensdorf, leisten in diesen schwierigen Zeiten unheimlich viel für Andere. Da haben wir uns in der Gemeinde gedacht, dass wir diesen Menschen durch ein kleine Aufmerksamkeit eine kleine Freude bereiten möchten“. Mit diesen Worten überraschte die Jugendleiterin Isabelle Dvorak aus Duisburg, als sie mit selbstgepackten Päckchen in die Friedensdorf Zentralstelle vorbeikam, um diese durch eine Mitarbeiterin des Bildungswerkes an alle Abteilungen des Friedensdorfes weiterzugeben. Neben einem kleinen Input zum Friedenslicht 2020, gab es eine Origami-Anleitung zum Falten einer Friedenstaube und kleine Genüßlichkeiten, die in dieser Adventszeit besonders gut schmecken. Auch die Friedensdorf-Schützlinge konnten sich über Tee & Kekse für die kalte Jahreszeit freuen!

Isabelle Dvorak arbeitet im evangelischen Jugendzentrum Arlberger, eine Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde Trinitatis in Duisburg, die seit dem Entstehen der Friedensdorf Begegnungsstätte regelmäßig mit Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Besuch ins Friedensdorf kommt und sich intensiv mit der humanitären Arbeit auseinandersetzt.

Wir danken Euch für Eure jahrelange Unterstützung und freuen uns, dass Ihr uns in diesen Tagen nicht vergesst!