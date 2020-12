Weihnachtliche Unterstützung für das Friedensdorf

Der Holzgroßhändler BECHER GmbH & Co. KG hatte in diesem Jahr zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Idee für seine Kunden, mit der gleichzeitig die Kinder des Friedensdorfes unterstützt werden. Über 100 Weihnachts-Präsente bestellte BECHER im Oberhausener Friedensdorf-Laden Friedas Welt. Dort können Kunden tolle Dekoartikel, Feinkost-Produkte sowie Geschenkideen erwerben und gleichzeitig etwas für den guten Zweck tun. Denn die Erlöse fließen in die Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten.

„Die liebevoll gestalteten Geschenksets von Friedas Welt sind eine tolle Möglichkeit unseren Kunden zur Weihnachtszeit eine Freude zu machen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun“, erklärt Udo Bewersdorff, Geschäftsleiter des Oberhausener Standortes der BECHER Unternehmensgruppe. „Die Geschenksets stellen wir nach Wunsch – passend zu jedem Anlass – zusammen und diese können auch bundesweit versandt werden“, ergänzt Anjiela Wistuba, Mitarbeiterin in Friedas Welt.