Familien- und Erwachsenenbildung

Unsere Januar Onlineangebote:

6x mittwochs, jeweils 10:30 – 11:30 Uhr

Start: 06.01.2021

Beim Hatha Flow verbinden wir die Ruhe des klassischen Hatha Yoga mit leichter Dynamik und integrieren auch gerne mal klassische Hatha Elemente wie Pranayama, Mudras und Mantras. Einzelne Asanas werden mehrere Atemzüge gehalten, um tiefer in die Position hineinzuspüren und somit unser Körperempfinden und unsere Achtsamkeit zu schulen. Der Flow ist dadurch insgesamt etwas ruhiger und auch super für Anfänger geeignet. Eine abschließende Endentspannung schafft die ideale Balance zwischen Körper, Geist und Seele und lässt dich tiefer in die Verbindung…

Erfahren Sie mehr »

5x donnerstags, 18:00 – 19:30 Uhr

Start: 14.01.2021

Wenn wir in der heutigen Zeit über das Thema Ernährung nachdenken, dann sollten wir nicht bei Gesundheit und Krankheit aufhören. Sobald wir über den Tellerrand blicken wird deutlich, dass es noch viel mehr Aspekte unseres Essens und Trinkens gibt. Wie kann eine Ernährung aussehen, die sich gegen den gesundheitlichen Notstand, den alarmierenden ökologischen Missstand und den ethischen Tiefstand wendet? In diesem Serienkurs lernen Sie, wie wir etwas für unsere Gesundheit, für die Tiere, die Umwelt und für den ganzen Planeten.

Erfahren Sie mehr »

Dienstag, 19. Januar 2021 von 18:30 - 20:00 Uhr

Seit über 53 Jahren holt Friedensdorf International kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zur medizinischen Behandlung nach Deutschland. Welche weiteren zwei Arbeitsbereiche das umfassende Programm für den Frieden ergänzen und wie sich die Arbeit der Hilfsorganisation in den letzten Jahren entwickelt hat, wird ausführlich in diesem Onlineworkshop thematisiert! Die Veranstaltung wird über die Plattform Zoom angeboten.

Erfahren Sie mehr »

Donnerstag, 26. Januar 2021 von 19:00 - 20:30 Uhr

Ein Zustand, bei dem verschiedene Kulturen aufeinandertreffen – so umschreibt man simpel das Wort „Interkulturalität“. Doch es ist so viel mehr als das: Während Interkulturalität auf der einen Seite eine bunte Vielfalt in einer Gesellschaft mit sich bringt, entstehen auf der anderen Seite verschiedenste Konflikte und Misstrauen dem Fremden gegenüber. Ziel des hier angebotenen interkulturellen Trainings ist es, sich der sog. „Interkulturellen Kompetenz“ anzunähern, indem u.a nach dem Ursprung für negative Gefühle in interkulturellen Begegnungen gesucht, und die persönliche kulturelle Prägung in den Fokus gerückt wird.

Erfahren Sie mehr »