Kreative Unterstützung für Friedensdorf International von Azubis aus München

In diesem Jahr ist alles anders, so auch für die Projektteams der städtischen Berufsschule für Büromanagement und Industriekaufleute in München. Bereits im sechsten Jahr engagieren sich dort Auszubildende mit viel Herzblut und kreativen Ideen in Kooperation mit der Friedensdorf Koordinationsstelle München für die Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten.