30. Dezember

Da die Friedensdorf-Kinder vielen verschiedenen Religionen angehören, feiern wir heute alle gemeinsam das Friedensfest. An diesem besonderen Tag haben wir auch besondere Bilder in unserem Friedenskalender: Der schönste Moment unserer Hilfe ist, wenn die Kinder nach ihrer Behandlung endlich wieder in die Heimat zu ihren Familien reisen können. Dazu gehört traditionell auch eine Abschiedsparty, auf der viel getanzt und gesungen wird. Wie sehr sich die angolanischen Kinder im November auf ihre Heimat gefreut haben, erzählen sie am besten selbst.