Click & Collect bei Friedas Welt möglich

Aufgrund des aktuellen Lockdowns muss auch der beliebte Friedensdorf-Laden „Friedas Welt“ in Oberhausen leider geschlossen bleiben. Mit Click & Collect können Kunden ab dem 18. Januar 2021 die schönen Dekoartikel oder Feinkost-Artikel vorab telefonisch bestellen und abholen. Montags bis freitags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr (außer mittwochs) können Kunden unter 0208-37617055 eine Bestellung der gewünschten Artikel aufgeben und anschließend, gemäß der Corona-Schutzverordnung, wird die Ware vor dem Ladengeschäft ausgegeben. Samstags wird dieser Service von 11 bis 13 Uhr angeboten. Einen Einblick in das vielfältige Sortiment gibt es unter www.friedas-welt-oberhausen.de. Gleichzeitig wird mit jedem Einkauf bei „Friedas Welt“ die Hilfe für kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten unterstützt.

Weitere Infos finden Sie regelmäßig auf der Facebook-Seite von „Friedas Welt“.

Bild: Uli Preuss