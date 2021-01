Paketaktion hilft Familien in Not

Liebe unterstützende Bürgerinnen und Bürger,

ich möchte mich im Namen der gesamten tadschikischen Bevölkerung von ganzem Herzen für diese unbeschreibliche Hilfe bedanken. Die Paketaktion ist eine enorme Hilfe und Stütze für die armen und kinderreichen Familien hier in Tadschikistan. Wir konnten den Hunger zahlreicher Familien durch die Paketaktion stillen. Gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie ist diese Unterstützung gefragter denn je gewesen. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie hilfreich die Pakete sind und wie dankbar wir sind. Die Rückmeldungen, der Familien, die ein Paket erhalten haben, ist unbeschreiblich. Sie sprechen ihren höchsten Dank an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger aus.

Nochmals vielen Dank Ihre Hilfe und enorme Unterstützung.

Liebe Grüße

Safar