25 Jahre Interladen in Oberhausen

Im Januar 1996 eröffnete der erste Interladen des Friedensdorfes auf der Lothringer Straße in Oberhausen. Seitdem bietet der älteste Friedensdorf-Secondhandladen auf gut 400 qm fast alles an. „Das ist nicht nur nachhaltig und umweltbewusst, sondern auch ein Angebot, das von Menschen, die aufs Geld achten müssen, sehr geschätzt wird“, erklärt Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann. Ob Kleidung, Geschirr, Haushaltswaren oder Deko-Artikel – es gibt ein breites Angebot in dem beliebten Interladen. Sowohl ehrenamtliche Unterstützer als auch einige hauptamtliche Mitarbeiter verkaufen dort alles, was im Friedensdorf für die Schützlinge aus Kriegs- und Krisengebieten nicht verwendet werden kann. Der Erlös kommt selbstverständlich der Friedensdorf-Hilfe zugute. „Ohne die tatkräftige Unterstützung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre der Fortbestand des Interladens undenkbar. Einige sind bereits seit Anfang an dabei“, so Sarah Beckmann.

Friedensdorf benötigt dringend gut erhaltene Sommerkleidung

Leider müssen die Friedensdorf-Läden aufgrund des aktuellen Lockdowns weiterhin geschlossen bleiben. Um Kontakte zu vermeiden, können zudem keine Sachspenden persönlich angenommen werden.