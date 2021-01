Rückblick auf das Jahr 2020

Dadurch war selbstverständlich nicht daran zu denken, Behandlungsplätze für neue schwerverletzte Kinder zu bekommen. Friedensdorf International ist daher äußerst dankbar, dass es, wenn Kapazitäten verfügbar waren, auf die Unterstützung einiger Kliniken zählen konnte und Friedensdorf-Kinder weiter behandelt wurden. In Zahlen ausgedrückt wurden Friedensdorf International im vergangenen Jahr 252 Krankenhausfreibetten zur Verfügung gestellt (in 2019 waren es 289) und unsere Hilfe wurde von 107 Kliniken unterstützt (in 2019 waren es 128). Mit Beginn des zweiten Lockdowns im Winter hat sich die Situation drastisch verschärft und es ist aktuell nicht absehbar, wie sich alles entwickeln wird. Wir hoffen, dass das deutsche Gesundheitssystem diese Krise meistern wird und bald wieder mehr Kapazitäten für die Friedensdorf-Kinder in den Kliniken frei sind.

Ehrenamtliche Mitarbeit:

Die ehrenamtliche Unterstützung durch freiwillige Helfende ist für Friedensdorf International als nahezu ausschließlich spendenfinanzierte Organisation von elementarer Bedeutung. In den verschiedensten Arbeitsbereichen unterstützen uns engagierte Ehrenamtliche. Bundesweit sind in der Regel zwischen 200 und 300 Ehrenamtliche in Freundeskreisen oder auch als Einzelpersonen für Friedensdorf International aktiv. Doch auch für unsere ehrenamtlichen Helfer*innen brachte die Corona-Pandemie viele Einschränkungen mit sich. Um die Friedensdorf-Kinder, Mitarbeiter*innen und Ehrenamtler*innen zu schützen, war es immer wieder notwendig, dass ehrenamtliche Aktivitäten leider ruhen mussten. Beispielsweise stellten die Corona-Maßnahmen unsere ehrenamtlichen Betreuer*innen in den Krankenhäusern vor viele Herausforderungen, denn es war nicht möglich die Kinder in gewohnter Weise zu betreuen. In einigen Kliniken herrschte zeitweise komplettes Besuchsverbot und in anderen Krankenhäusern konnte nur noch eine feste Person, die Kinder betreuen. Auch in der Heimeinrichtung in Oberhausen wurde der Außenkontakt auf das absolute Minimum beschränkt.

Projektarbeit:

Auch bei der Projektarbeit kam es durch die weltweiten Corona-Maßnahmen zu Einschränkungen. Fest steht, dass die Pandemie weltweit die Ärmsten am schlimmsten trifft. Beispielsweise musste zwischendurch der Bau von Basisgesundheitsstationen pausieren oder Sozialprojekte geschlossen bleiben. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass sich unser Konzept mit den Partnerorganisationen bewährt hat. Denn ohne unsere verlässlichen Partner wäre unsere Hilfe nicht möglich gewesen.