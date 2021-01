Anmeldung für den evo-Friedensdorf-Run gestartet

Ab sofort können sich engagierte Läufer für den Charity-Lauf am 20. Juni 2021 zugunsten der Friedensdorf-Kinder anmelden. Organisiert wird der Lauf, bei dem Spenden für verletzte und kranke Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten gesammelt werden sollen, von Benedikt Strätling. Es war schon immer sein Wunsch einen Spendenlauf ins Leben zu rufen und dabei dachte er sofort an das Friedensdorf in Oberhausen. Der Lauf soll am Brammenring in 46047 Oberhausen stattfinden und startet ab 10 Uhr. Angeboten werden 5km- sowie 10km-Läufe – für Kinder gibt es einen 500m-Lauf. Sollte der Spendenlauf aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, findet der Lauf virtuell statt.

Interessierte können sich bis zum 15. Juni 2021 um 18 Uhr hier anmelden.