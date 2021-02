Friedensdorf sichert Versorgung für Kinder in Afghanistan und Zentralasien

In den letzten Wochen haben 33 Kinder, deren Behandlung abgeschlossen ist, fleißig die Taschen für ihre Heimreise gepackt. Das Packen der Reisetasche ist dabei im Friedensdorf ein wichtiges Ritual. Neben den Erinnerungsstücken für sich selbst, bringen die Kinder am liebsten Geschenke für ihre Familien mit. So füllt sich die Tasche schnell mit einem T-Shirt für Mama, einer Hose für Papa und einem Kleid für die Schwester. Doch das größte Geschenk, das sie mit nach Hause bringen, passt in keine Tasche: ihre Gesundheit! Nachdem sich die Kinder von ihren neu gewonnenen Freunden im Friedensdorf verabschiedet hatten, konnten sie es kaum erwarten, ihre Familien endlich wiederzusehen und sie wieder in die Arme zu schließen.

Leider können bei diesem Charterflug erneut keine neuen Patientinnen und Patienten mit nach Deutschland gebracht werden. „Die Pandemie und die damit einhergehende Auslastung der Krankenhäuser lässt es momentan leider weiterhin nicht zu, neue kranke und verletzte Kinder für eine medizinische Behandlung nach Deutschland zu holen. Für diese Kinder, die beispielsweise an einer Knochenentzündung leiden und auf ihre Behandlung in Deutschland warten müssen, wird die Lage immer dramatischer“, betont Friedensdorf-Leiter Kevin Dahlbruch, der den Charterflug begleitete.

Der Charterflug wurde erneut durch „Sternstunden e. V.“, die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunk, finanziert. Wir danken auch den Oberhausener Verkehrsbetrieben STOAG und dem Düsseldorfer Flughafen für die wertvolle Unterstützung bei der Durchführung dieses Hilfseinsatzes. Auch der Virologie des Uniklinikum Essen danken wir herzlich dafür, dass sie die Durchführung der Covid-19-Tests für die Kinder und das Friedensdorf-Team wieder ermöglicht hat.