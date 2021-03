Veranstaltungsreihe „Armut & Solidarität in Zeiten von Corona & darüber hinaus“

Dass ein Millionär und ein Obdachloser in einer Diskussion „gleichberechtigt“ zu Wort kommen, kommt eher selten vor. Dass dies jedoch sehr wohl möglich ist, zeigen Dr. Uwe Kemmesies, und Prof. Gerhard Trabert in ihrem gemeinsam herausgegebenen Buch „Solidarität in Zeiten von Corona und darüber hinaus“. Das „Plädoyer für eine nachhaltige Armutsbekämpfung“, lässt unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen: Wissenschaft und Forschung trifft Clubbing, Kultur auf Politik. Philosophie begegnet Religion, Prominenz trifft Unbekannt und lokal auf global. Die Floskel von der „Krise als Chance“ wird hier ganz konkret lebendig: „Wir sollten neben den Kollateralschäden auch den Kollateralnutzen mitdenken dürfen“.

In der insgesamt 4-teiligen Online-Veranstaltungsreihe (10.03. – 31.03.2021, jeweils mittwochs 19:00 Uhr) möchten wir gemeinsam mit verschiedenen Autor:innen und den Teilnehmenden ins Gespräch kommen. In gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre sollen die sozialen, kulturellen und materiellen Armutsfolgen der Pandemie näher beleuchtet, hinterfragt werden. Neben kurzen Vortragsimpulsen steht vor allem der Austausch im Vordergrund: wir möchten Perspektiven aufzeigen und Brücken bauen – mit Ihnen gemeinsam!

Alle Themen der Reihe im Überblick:

Solidarität in Zeiten von Corona & darüber hinaus: Einführung (10.03.2021)

Materielle Armut in Zeiten von Corona & darüber hinaus (17.03.2021)

Soziale Armut in Zeiten von Corona & darüber hinaus (24.03.2021)

Kulturelle Armut in Zeiten von Corona & darüber hinaus (31.03.2021)

