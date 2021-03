Click & Meet bei Friedas Welt und den Interläden möglich

Ab Montag, den 8. März 2021, ist bei einem Inzidenzwert unter 100 der Einkauf in den beliebten Friedensdorf-Interläden sowie Friedas Welt mit einem Termin wieder möglich. Mit Click & Meet können Kunden telefonisch einen Termin vereinbaren und bekommen ein Zeitfenster zugewiesen in diesem sie vor Ort shoppen können. „Wir freuen uns sehr, dass damit wieder ein kleines Einkaufserlebnis möglich sein wird“, so Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann.

Einen Termin in den Friedensdorf-Interläden können Sie unter folgenden Telefonnummern und zu folgenden Zeiten vereinbaren:

Interladen Oberhausen, Lothringer Straße, Telefonnummer: 0157-53552180

Interladen Sterkrade, Steinbrinkstraße, Telefonnummer: 0157-53552179

Montag bis Freitag: Von 10 bis 13 Uhr und von 14:30 bis 18 Uhr; Samstag von 10 bis 13 Uhr

Einen Termin in Friedas Welt können Sie unter folgender Telefonnummer und zu folgenden Zeiten vereinbaren:

Friedas Welt, Buchenweg, Telefonnummer: 0162-2324698

Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags von 16 bis 18 Uhr

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne unter 02064-4974-0 an die Dinslakener Friedensdorf-Zentralstelle wenden.

Fotos: Uli Preuss