10 Jahre nach der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan

Damals lag sehr viel Schnee in unserer Region und aufgrund der Katastrophe waren die Heizungen kaputt. Es war sehr kalt. Für meinen Sohn habe ich so viele Decken wie möglich besorgt, damit er es warm hatte. Auch die Sanitäranlagen funktionierten nicht mehr. Windeln, Säuglingsnahrung oder Feuchttücher waren so gut wie nicht zu bekommen. Ich habe mir damals große Sorgen gemacht, vor allem auch wegen der mangelnden Hygiene. Meine Verwandten, die nicht direkt im Katastrophengebiet wohnen, haben uns Säuglingsnahrung und Hygieneartikel besorgt und diese mit dem Auto vorbeigebracht. Das war eine sehr große Hilfe für uns.

Mittlerweile wohne ich in Yokohama. Das ist circa 400 Kilometer entfernt vom damaligen Epizentrum, der Tohoku-Region. Im Februar dieses Jahres gab es ein weiteres Erdbeben in Fukushima. Nach dem Erdbeben kontaktierte ich sofort meine Familie und Freunde, weil ich genau wissen wollte, ob sie alle in Sicherheit sind. Das Beben war so lang und stark, dass alle erschrocken waren und sich natürlich an das damalige Erdbeben erinnerten. Ich hörte, dass einige Häuser eingestürzt sind und in einigen Gebieten das Gas abgestellt wurde, aber zum Glück gab es dieses Mal keinen Tsunami und keine großen Schäden.

Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Tage im Jahr 2011. Jedes Jahr, wenn mein Sohn Mizuki seinen Geburtstag hat, erinnere ich mich an die Katastrophe. Jetzt ist er schon zehn Jahre alt.