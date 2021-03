Foto-Aktion gegen Rassismus

Am 21. März ist der internationale Tag gegen Rassismus. Zu diesem Anlass haben die Praktikantinnen und Praktikanten im Friedensdorf eine wichtige Nachricht an uns alle: #WirHabenEsInDerHand! Mit einer Foto-Aktion positionieren sie sich und zeigen, was wir alle gegen Rassismus tun können.