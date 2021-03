Aktuelles aus den Friedensdorf-Läden

In den Friedensdorf-Interläden wird es im Zeitraum vom 29. März bis 17. April 2021 wieder nur möglich sein, per „Click & Collect“ einzukaufen. Denn aufgrund der aktuellen Beschlüsse wird ein Verkauf per Termin („Click & Meet“) nicht mehr möglich sein. Die Schaufenster der Friedensdorf-Interläden in Sterkrade und der Oberhausener Innenstadt werden hierfür besonders hergerichtet, sodass Kundinnen und Kunden eine tolle wechselnde Auswahl bestaunen und direkt telefonisch bestellen können. In den Friedensdorf-Interläden wartet auch ein besonderes Angebot auf die Kundinnen und Kunden: Für nur fünf Euro können einmalige Überraschungstüten mit verschiedenen Kleidungsstücken gekauft werden, die selbstverständlich auf die gewünschte Größe und das Geschlecht angepasst sind.

Besondere Rabatt-Aktion in Friedas Welt:

Der beliebte Friedensdorf-Laden Friedas Welt in Schmachtendorf zieht aktuell in ein neues Ladenlokal auf der Hiesfelder Straße 193 in Oberhausen und verabschiedet sich von dem alten Standort mit einer ganz besonderen Aktion: 50 Prozent auf alles! Vom 27. bis 31. März 2021 können Kundinnen und Kunden diesen Umzugsrabatt nutzen und so mit ihrem Einkauf nicht nur Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten unterstützen, sondern auch den Geldbeutel schonen. Vom 29. bis 31. März 2021 werden dann im Rahmen der Baustellen-Rabatt-Aktion auch verlängerte Zeiten für Click & Collect von 9 bis 16 Uhr angeboten. Ein Teil des Sortiments aus Friedas Welt ist im Onlineshop (friedas-welt-oberhausen.de) einsehbar.

Abgabe von Kleiderspenden mit Termin

Es ist zudem auch möglich, einen Termin zur Abgabe von Kleiderspenden in den Friedensdorf-Interläden sowie Friedas Welt zu vereinbaren. „Wir bitten darum, für die Abgabe von Kleiderspenden in jedem Fall einen Termin zu machen und davon abzusehen, die Spenden einfach vor den Ladentüren abzulegen. Denn nur so finden die Kleiderspenden den sicheren Weg ins Friedensdorf und können damit Gutes bewirken. Aufgrund der Schließungen sind wir aktuell dringend auf gut erhaltene oder neuwertige Kleiderspenden für Kinder und Erwachsene angewiesen“, erklärt Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann.

Kontakte und Öffnungszeiten

Einen Termin für Click & Collect oder zur Abgabe von Kleiderspenden in den Friedensdorf-Interläden können Sie unter folgenden Telefonnummern und zu folgenden Zeiten vereinbaren:

Interladen Oberhausen, Lothringer Straße 21, Telefonnummer: 0157-53552180

Interladen Sterkrade, Steinbrinkstraße 207, Telefonnummer: 0157-53552179

Montag bis Samstag: Von 9 bis 13 Uhr

Einen Termin für Click & Collect oder zur Abgabe von Kleiderspenden in Friedas Welt können Sie unter folgender Telefonnummer und zu folgenden Zeiten vereinbaren:

Friedas Welt, Buchenweg 10 (ab dem 6. April 2021: Hiesfelder Straße 193 in 46147 Oberhausen), Telefonnummer: 0162-2324698

Vom 29. bis 31. März 2021 von 9 bis 16 Uhr; ab dem 1. April 2021: Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 13 Uhr

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne unter 02064-4974-0 an die Dinslakener Friedensdorf-Zentralstelle wenden.