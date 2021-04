Hilfe für Armenien

Auch der Einsatz von Phosphorbomben ist gemäß der Zusatzprotokolle zur Genfer Konvention verboten. Der Kampfstoff durchdringt die Kleidung, kann sich bis in die Knochen einbrennen und verursacht dadurch schwer behandelbare sowie oft tödliche Verbrennungen.

Um die medizinische Versorgung der Menschen – insbesondere der Kinder – aus den armenischen Grenzgebieten und Bergkarabach zu unterstützen, haben wir auf einen Hilferuf der armenischen Partnerorganisation reagiert. Denn in zahlreichen Kliniken, auch in der armenischen Hauptstadt Jerewan, mangelte es an medizinischen Materialien für die Versorgung der betroffenen Kinder und ihrer Familien – angefangen vom Verbandsmaterial bis hin zu Medikamenten. Hinzu kam, dass das Gesundheitssystem aufgrund der andauernden Corona-Pandemie heillos überlastet ist. Daher hat sich unsere Partnerorganisation, die Armenische Kinderassoziation in Jerewan, sehr darüber gefreut, dass wir ihnen fünf Emergency-Health-Kits zur Verfügung gestellt haben. „Jedes Health-Kit versorgt rund 10.000 Menschen medizinisch. Die Health Kits verteilte unser Partner an Krankenhäuser und Kinderstationen in verschiedenen Städten, wo junge Kriegsopfer dringend medizinisch versorgt werden mussten", erklärt Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter.

Vor dem Krieg wohnten in Bergkarabach und in den umliegenden Regionen etwa 148.000 Menschen. Von rund 90.000 Geflüchteten sind inzwischen etwa 50.000 wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Viele suchen aktuell noch immer Schutz in Armenien. Sie haben jedoch meist keine dauerhafte Unterkunft, keinen Arbeitsplatz und keine Perspektive für die Zukunft. Zudem werden noch immer knapp 1.000 Armenier*innen vermisst.