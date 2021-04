„Team Friedensdorf“ rollt für Kriegskinder

"Wir wollen die Menschen nach dieser schweren Zeit wieder zusammenbringen", sagt Friedensdorf-Botschafter Uli Preuss und hofft bis zum Start am 11. September 2021 auf eine deutliche Besserung der aktuellen Pandemie-Lage. Der dann 66-Jährige ist Beifahrer auf der gewaltigen Strecke, die er mit Fahrer Jürgen Beu, ebenfalls 66, bewältigen will. Da beide sogenannte Best Ager, also im besten Alter sind, lag die Startnummer 66 auf der Hand und ziert bald die Autotüren. „Der Rest des edlen Blechs wird beklebt mit Firmenlogos der Sponsoren, die zugunsten des Friedensdorfes hoffentlich viel Geld für unsere Schützlinge geben werden“, wünscht sich Botschafter Uli Preuss.

Los geht´s am 11. September 2021. 14 Tage später sollen die Teilnehmer wieder unter der Müngstener Brücke in Solingen ankommen. Derzeit sind 18 Teams am Start, anmelden kann man sich noch bis in den Juli hinein. Star dürfte ein Bentley sein, der schon mit Fahrer Arnold Schulze an der Kontinent-Fahrt Paris - Peking teilnahm. Ein alter Bulli, ein Käfer und ein alter Opel werden ebenso am Start sein wie ein Motorrad.