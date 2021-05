Neuigkeiten aus den Friedensdorf-Läden

Am 9. Mai ist Muttertag und wer noch auf der Suche nach einem besonderen Geschenk ist, findet im Friedensdorf-Laden „Friedas Welt“ garantiert eine schöne Aufmerksamkeit. Neben Dekoartikeln für Haus und Garten können Kund*innen sich auch individuelle Geschenksets zusammenstellen lassen. Zusätzlich gibt es eine spezielle Muttertags-Aktion: Bei einem Einkauf in Höhe von 25 Euro erhält man 5 Euro Rabatt. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist weiterhin nur Click & Collect möglich. Bestellungen können während der Öffnungszeiten telefonisch (0162-2324698) aufgegeben und abgeholt werden: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Inspiration finden Kund*innen im Online-Shop von „Friedas Welt“.

Bitte beachten Sie, dass „Friedas Welt“ umgezogen und nun auf der Hiesfelder Straße 193 in 46147 Oberhausen zu finden ist.

Verlängerte Öffnungszeiten in den Friedensdorf-Interläden

„Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Kund*innen unser Click & Collect-Angebot in den Friedensdorf-Läden angenommen haben. Daher haben wir uns dazu entschlossen die Öffnungszeiten zu erweitern“, so Friedensdorf-Mitarbeiterin Sarah Beckmann. Eine wechselnde Auswahl wird in den Schaufenstern der Friedensdorf-Interläden in Sterkrade und der Oberhausener Innenstadt gezeigt, sodass Kund*innen direkt telefonisch bestellen können.

Erweiterte Öffnungszeiten in beiden Interläden:

Montag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr

Die Abgabe von Kleiderspenden in den Friedensdorf-Interläden und „Friedas Welt“ ist weiterhin möglich. Aktuell wird gut erhaltene oder neuwertige Kleidung für Kinder und Erwachsene dringend benötigt. Einen Termin für Click & Collect oder zur Abgabe von Kleiderspenden in den Oberhausener Friedensdorf-Läden können Sie unter folgenden Telefonnummern vereinbaren:

Interladen Oberhausen, Lothringer Straße 21, Telefonnummer: 0157-53552180

Interladen Sterkrade, Steinbrinkstraße 207, Telefonnummer: 0157-53552179

Friedas Welt, Hiesfelder 193, Telefonnummer: 0162-2324698