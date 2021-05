Benefizsong berührt Millionen Menschen

In 2020 nahm eine engagierte Gruppe von Künstlern gemeinsam mit Reinhard Mey eine Neuauflage des Antikriegs-Songs "Nein, meine Söhne geb' ich nicht" auf und startete damit eine außergewöhnliche Spendenaktion für Friedensdorf International. Das Lied von Reinhard Mey stammt ursprünglich aus dem Jahr 1986, doch die Aussage hat leider bis heute nicht an Aktualität verloren – eher im Gegenteil. Denn wenige Tage vor der Veröffentlichung des Liedes von Reinhard Mey und Freunde eskalierte der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Zugehörigkeit der Region Bergkarabach erneut und führte uns mit aller Brutalität vor Augen, dass Kriege leider weiterhin in vielen Teilen der Welt stattfinden und oftmals junge Menschen die Wehrpflicht nicht verweigern können und in den Krieg ziehen müssen.

Die 18 Künstler aus verschiedensten Musikgenres verzichteten auf alle Einnahmen des veröffentlichten Liedes und riefen stattdessen zu Spenden für Friedensdorf International auf. Bisher sind dabei rund 35.000 Euro für die Hilfe für verletzte sowie kranke Kinder in und aus Kriegs- und Krisengebieten zusammengekommen. Zunächst wurde das Musikvideo, mit Verzicht auf alle Werbeeinnahmen, nur auf dem Youtube-Kanal von Reinhard Mey veröffentlicht. Doch nachdem sich so viele Menschen erkundigt haben, ob man das auch Lied kaufen kann, haben die Künstler sich dazu entschlossen, es auch auf verschiedenen Download- und Streaming-Portalen zu veröffentlichen. Auch diese Erlöse werden zugunsten der Friedensdorf-Kinder gespendet.